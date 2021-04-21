На війну зможуть відправити і без мобілізації: Зеленський підписав закон

Якщо Росія раптом наважитися на повномасштабне вторгнення, на війну терміново покличуть людей з бойовим досвідом, учасників АТО/ООС

Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон про терміновий призов резервістів на війну. В Україні з'явиться новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

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Про це повідомляє Офіс глави держави.

Що передбачається за новим законом

За новим законом дозволяється в особливий період (в разі істотної військової ескалації, масштабної війни) призвати резервістів в українську армію та інші військові формування без оголошення мобілізації – людей, які вже мають бойовий досвід війни на Донбасі.

Це допоможе оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим значно підвищиться їхня боєздатність і бойовий потенціал.

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Також йдеться про новий вид військової служби в Україні – це військова служба за призовом резервістів в особливий період, передбачаються контракти з ними.

Рішення про призов резервістів на війну буде приймати президент України за поданням головнокомандувача ЗСУ. Відповідно, будуть визначені категорії резервістів, які слід буде призвати.

За ухилення резервістів від призову на військову службу в особливий період будуть саджати у в'язницю на строк від трьох до п'яти років. За порушення правил військового обліку – штраф від 510 до 850 грн.

Резервістів зможуть швидко відправити на фронт

Тепер у військових буде змога протягом доби призвати на службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації.

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"Законопроєкт стосується впровадження нового виду служби, яка передбачає контракти з резервістами оперативного резерву (в особливий період. – Ред.)... Цей інструмент дозволить дуже оперативно, протягом доби, у разі загострення ситуації на фронті або порушення кордонів держави, залучити вже наявний резерв", – пояснював раніше голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

За його словами, у цей резерв увійде невелика група громадян, які вже відслужили і мають бойовий досвід.

Нагадаємо, ще в 2018 році в Генеральному штабі заявляли, що оперативний резерв першої черги ЗСУ становить понад 200 тис. осіб. Військові відзначали, що, згідно з опитуванням, переважна більшість висловила готовність прибути в свої військові частини в разі відкритої агресії противника.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі сайту "Сьогодні" розповідав, що в Україні мобілізаційний резерв становить до 2 млн осіб. Тільки до оборони під час можливого наступу армії РФ можуть бути залучені до 400 тис. осіб, і цього вистачить, щоб відбити напад.

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