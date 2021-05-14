"На такі речі з дружинами не їздять": Олена Зеленська згадала зустріч чоловіка з Путіним

Дружини за традицією супроводжують президентів під час офіційних візитів, але у 2019-му її не взяли у Париж

Олена Зеленська, Володимир Зеленський і Путін

Дружина президента України і перша леді Олена Зеленська згадала, як глава держави Володимир Зеленський їздив у 2019 році в Париж на "Нормандський саміт", де вперше зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним.

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В інтерв'ю ТСН вона розповіла, чому не поїхала разом з чоловіком.

На питання, чому її не взяли в Париж, вона відповіла: "Не те, що не взяли. На такі речі з дружинами не їздять".

"Дружини за сталою традицією супроводжують президентів під час офіційних візитів і інколи робочих зустрічей. Тому я і не хотіла туди їхати", – розповіла перша леді.

У той же час Олена Зеленська зазначила, що її чоловік їхав "дивитися Путіну в очі" цілком впевненим.

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"Всі хвилювались і це було важливо. Я пам’ятаю нічний прямий ефір і я тоді не спала та дивилась. Всі довго чекали, більше двох годин. Тоді на одному із каналів люди почали переписуватись один із одним в чаті: вони спочатку сміялись, потім вітали один одного. Потім у чаті почали писати гімн України, потім хтось написав, що він піде собі бутерброд зробить. Така чудова атмосфера була у цю ніч. Я розумію, що він тоді був, як натягнута струна, але він може з цим впоратись. І я за нього не хвилювалась. Я хвилювалась про те, як пройдуть перемовини, що там буде", – розповіла вона.

Як ми вже писали, Олена Зеленська розповіла, що порад президенту взагалі не дає, а ось чоловікові – може.