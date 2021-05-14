"На такие вещи с женами не ездят": Елена Зеленская вспомнила встрече супруга с Путиным

Жены по традиции сопровождают президентов во время официальных визитов, но в 2019-м ее не взяли в Париж

Елена Зеленская, Владимир Зеленский и Путин

Супруга президента Украины и первая леди Елена Зеленская вспомнила, как глава государства Владимир Зеленский ездил в 2019 году в Париж на "Нормандский саммит", где впервые встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

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В интервью ТСН она рассказала, почему не поехала вместе с супругом.

На вопрос, почему ее не взяли в Париж, она ответила: "Не то, что не взяли. На такие вещи с женами не ездят".

"Жены по установившейся традиции сопровождают президентов во время официальных визитов и иногда рабочих встреч. Поэтому я и не хотела туда ехать", – рассказала первая леди.

В то же время Елена Зеленская отметила, что ее супруг ехал "смотреть Путину в глаза" вполне уверенным.

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"Все волновались и это было важно. Я помню ночной прямой эфир и я тогда не спала и смотрела. Все долго ждали, больше двух часов. Тогда на одном из каналов люди начали переписываться друг с другом в чате: они сначала смеялись, потом поздравляли друг друга. Затем в чате начали писать гимн Украины, потом кто-то написал, что он уйдет бутерброд сделает. Такая замечательная атмосфера была в эту ночь. Я понимаю, что он (Зеленский) тогда был, как натянутая струна, но он может с этим справиться. И я за него не волновалась. Я волновалась о том, как пройдут переговоры, что там будет", – рассказала она.

Как мы уже писали, Елена Зеленская рассказала, что советов президенту вообще не дает, а вот мужу – может.