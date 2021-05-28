На квартиру "слуги народу" здійснили наліт: що винесли злодії

Пашковський відразу заявив, що в його квартирі не було ні наркотиків, ні вогнепальної зброї, ні вибухівки

Максим Пашковський в шоці від пограбування його квартири. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Пашковський заявив, що сьогодні в його квартиру увірвалися невідомі і заволоділи важливими документами.

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Про це він написав у Facebook.

"У мою службову квартиру в м. Києві шляхом зламу дверних замків та пошкодження системи сигналізації вдерлися невідомі особи та з невідомих мені причин здійснили захоплення мого особистого майна в тому числі кореспонденції та документації народного депутата України", – повідомив він.

Пашковський уточнив, що в його квартирі не було ні наркотиків, ні вогнепальної зброї, ні вибухівки.

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"Натомість в квартирі знаходиться пакет документації, що носить режим обмеженого доступу до інформації та становить особливу цінність в рамках моєї діяльності народного депутата України", – підкреслив нардеп.

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