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СЬОГОДНІ Влада

Можуть знести: Зеленського попередили про людей зі зброєю

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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16 січня, 22:20
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Відомий журналіст порівняв ситуацію в Україні з Казахстаном
Дмитро Гордон (зліва) та Володимир Зеленський (праворуч).
Дмитро Гордон (зліва) та Володимир Зеленський (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Усі військовослужбовці, поліцейські, Нацгвардія чудово розуміють, що на руках у населення в Україні є величезна кількість зброї.

Про це заявив журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "ХАРД з Влащенко" на телеканал "Україна 24", прокоментувавши події у Казахстані

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"Влади не буде"

"Я впевнений, що якщо з'являться люди зі зброєю, то ніхто не протистоятиме їм. Тому що всі військовослужбовці, поліцейські, Нацгвардія чудово розуміють, що на руках у населення дуже багато зброї. Такого немає ні в Казахстані, ні в Росії, ніде.

Тому якщо щось, не дай Боже, почнеться, то всі сховаються – я маю на увазі владу. Влади не буде", – сказав він.

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За словами журналіста, якщо що, він залишатиметься у Києві:

"Це моє місто, моя країна. Я не збираюся віддавати своє місто і свою країну – я перебуватиму в Києві.

У мене немає в запасі іншого міста та країни. Я – громадянин України й в мене немає жодного громадянства, більше одного паспорта".

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Скільки людей зі зброєю на руках в Україні

На початку лютого 2021 року Центр дослідження безпеки "СЕНСС" опублікував результати моніторингу незаконного обігу та використання зброї у 2020 році. З документа випливає, що минулого року було скоєно 752 кримінальні правопорушення з використанням зброї та боєприпасів, 395 з яких – з використанням вогнепальної зброї, 162 – з використанням боєприпасів та вибухових речовин.

Станом на кінець 2017 року в Україні на руках у цивільних осіб було близько 4,4 млн одиниць зброї.

Як було в Казахстані

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня 2022 року після різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.

Протести почалися в нафтовому місті Жанаозен, але швидко поширилися інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до політичних вимог.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору колективної безпеки через протести у своїй країні. Він попросив у Росії та інших союзників з ОДКБ "надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози". У відповідь ОДКБ направила до Казахстану літаки із підрозділами ВДВ. У результаті протести було придушено.

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