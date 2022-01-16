Политика
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🛬 Порошенко возвращается ☢ Авария на "Стироле" ⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины
СЕГОДНЯ Новости политики

Могут снести: Зеленского предупредили о людях с оружием

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 января, 22:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Известный журналист сравнил ситуацию в Украине с Казахстаном
Дмитрий Гордон (слева) и Владимир Зеленский (справа).
Дмитрий Гордон (слева) и Владимир Зеленский (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Все военнослужащие, полицейские, Нацгвардия прекрасно понимают, что на руках у населения в Украине огромное количество оружия.

Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24", прокомментировав события в Казахстане.

Реклама

"Власти не будет"

"Я уверен, что если появятся люди с оружием, то никто не будет им противостоять. Потому что все военнослужащие, полицейские, Нацгвардия прекрасно понимают, что на руках у населения огромное количество оружия. Такого нет ни в Казахстане, ни в России, нигде.

Поэтому если что-то, не дай Бог, начнется, то все попрячутся – я имею в виду власть. Власти не будет", – сказал он.

Реклама

По словам журналиста, если что, он будет оставаться в Киеве:

"Это мой город, моя страна. Я не собираюсь отдавать свой город и свою страну – я буду находиться в Киеве.

У меня нет в запасе другого города и страны. Я – гражданин Украины и у меня нет ни одного гражданства, больше одного паспорта".

Реклама

Сколько людей с оружием на руках в Украине

В начале февраля 2021 года Центр исследования безопасности "СЕНСС" опубликовал результаты мониторинга незаконного обращения и использования оружия в 2020 году. Из документа следует, что в прошлом году было совершено 752 уголовных правонарушения с использованием оружия и боеприпасов, 395 из которых – с использованием огнестрельного оружия, 162 – с использованием боеприпасов и взрывчатых веществ.

По состоянию на конец 2017 года в Украине на руках у гражданских лиц находилось около 4,4 млн единиц оружия.

Как было в Казахстане

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.

Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора коллективной безопасности из-за протестов в своей стране. Он попросил у России и других союзников по ОДКБ "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы". В ответ ОДКБ направила в Казахстан самолеты с подразделениями ВДВ. В итоге протесты были подавлены.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Политика
Показать еще
Реклама
Последние новости
Прямая трансляция ukraine24
#человек_сего_дня
16 января. Рэй Макфолл. Сегодня - Всемирный день The Beatles, музыкального символа ХХ века. Почему именно эту дату ЮНЕСКО привязала к празднику в честь “жуков” и причем здесь Рэй Макфолл?
На встречу с героем!
Опрос
Власть
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Комаровский в теме
Какой тест на СOVID-19 самый надежный
Мнение Комаровского
Читать статью
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Кейт Уинслет для LA Times
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Грядущие события в сферах музыки и кино

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Политика
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять