Микитасю перекваліфікували злочин: у чому тепер підозрюють

У НАБУ вважають, що в них можуть забрати справу, в якій фігурують Микитась та Татаров

Екснардепу Максиму Микитасю після угоди зі слідствомперекваліфіковано злочин, і тепер його підозрюють не в дачі хабаря, а в підбурюванні іншої людини до дачі хабаря.

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Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

У НАБУ заявили, що детективи зібрали достатньо доказів, які свідчать про надання Микитасем неправомірної вигоди. Крім того, екснардеп і сам це підтверджував під час допитів. Але незважаючи на це, йому змінили статтю.

"Прокурор ОГП (Офісу генпрокурора) 27 січня перекваліфікував злочин, інкримінований екснардепу, на некорупційний (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 384 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ст. 384 стосується співучасті в злочині, а не його вчинення. У частині 2 цієї статті вказується, що підбурювачем є особа, яка умовляннями, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину.

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У НАБУ вважають, що в такий спосіб цю справу хочуть вивести з їх підслідності та усунути детективів від розслідування резонансного злочину, співучасником якого є заступник керівника Офісу президента Олег Татаров.

Нагадаємо, що експрезидента будівельної корпорації "Укрбуд", колишнього нардепа Максима Микитася і ще сімох осіб, зокрема й Олега Татарова, запідозрили в організації корупційної схеми, внаслідок якої Нацгвардія замість 50 квартир і 30 паркомісць у житловому комплексі в самому центрі Києва отримала 65 квартир на околиці столиці. Татарова і Микитася підозрюють у дачі хабаря одному з керівників експертної установи за "потрібну" їм експертизу, яка дала б можливість закрити цю справу.

Під Новий рік суд дозволив заарештувати Микитася на два місяці.

Відео: Пресс-служба МВД

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