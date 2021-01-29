Микитасю переквалифицировали преступление: в чем теперь подозревают

В НАБУ считают, что у них могут забрать дело, в котором фигурируют Микитась и Татаров

Экс-нардепу Максиму Микитасю после сделки со следствием переквалифицировано преступление и теперь он подозревается не в даче взятки, а в подстрекательстве другого человека к даче взятки.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

В НАБУ заявили, что детективами собрано достаточно доказательств, свидетельствующие о предоставлении Микитасем неправомерной выгоды. Кроме того, экс-нардеп и сам это подтверждал во время допросов. Но несмотря на это, ему изменили статью.

"Прокурор ОГП (Офиса генпрокурора) 27 января переквалифицировал преступление, инкриминируемое экс-нардепу, на некоррупционное (ч. 4 ст.27 ч.2 ст.384 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Отметим, что ст.384 касается соучастия в преступлении, а не его совершение. В части 2 этой статьи указывается, что подстрекателем является лицо, которое уговорами, подкупом, угрозой, принуждением или иным образом склонило другого соучастника к совершению преступления.

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В НАБУ считают, что таким образом это дело хотят вывести из их подследственности и устранить детективов от расследования резонансного преступления, соучастником которого является заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.

Напомним, что экс-президента строительной корпорации "Укрбуд", бывшего нардепа Максима Микитася и еще семерых человек, в том числе Олега Татарова, заподозрили в организации коррупционной схемы, в результате которой Нацгвардия вместо 50 квартир и 30 паркомест в жилом комплексе в самом центре Киева получила 65 квартир на окраине столицы. Татарова и Микитася подозревают в даче взятки одному из руководителей экспертного учреждения за "нужную" им экспертизу, которая дала бы возможность закрыть это дело.

Под Новый год суд разрешил арестовать Микитася на два месяца.

Видео: Пресс-служба МВД

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