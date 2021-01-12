Марс почекає. Зеленський запросив Ілона Маска в Житомир

Президент Володимир Зеленський запросив в Україну одного з найбагатших людей світу, засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска.
Про це він написав у Twitter.
Глава держави запропонував мільярдерові побувати в музеї космонавтики в Житомирі.
"Сьогодні день народження великого українського вченого, ракетобудівника і конструктора космічних кораблів Сергія Корольова. Дійсно, він був одним із кращих. Хочу запросити його давнього шанувальника Ілона Маска в Україну, подивитися Музей космонавтики Сергія Корольова", – написав Зеленський.
Відзначимо, що президент написав це, коментуючи пост Ілона Маска в Twitter влітку минулого року про спілкування з сім'єю Корольова.
Як повідомляли новини "Сьогодні", у 2017 році Ілон Маск назвав українські ракети кращими після SpaceX. Йдеться про ракетоносії "Зеніт", які розроблені в Україні підприємством КБ "Південне".
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