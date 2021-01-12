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Марс почекає. Зеленський запросив Ілона Маска в Житомир

12 січня, 16:01

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У Маска набагато більше шансів потрапити в Житомир, ніж злітати на Марс

Президент Володимир Зеленський запросив в Україну одного з найбагатших людей світу, засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска.

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Про це він написав у Twitter.

Глава держави запропонував мільярдерові побувати в музеї космонавтики в Житомирі.

"Сьогодні день народження великого українського вченого, ракетобудівника і конструктора космічних кораблів Сергія Корольова. Дійсно, він був одним із кращих. Хочу запросити його давнього шанувальника Ілона Маска в Україну, подивитися Музей космонавтики Сергія Корольова", – написав Зеленський.

Відзначимо, що президент написав це, коментуючи пост Ілона Маска в Twitter влітку минулого року про спілкування з сім'єю Корольова.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у 2017 році Ілон Маск назвав українські ракети кращими після SpaceX. Йдеться про ракетоносії "Зеніт", які розроблені в Україні підприємством КБ "Південне".

Дивіться також в сюжеті про запуск ракети Маска:

Відео: Сьогодні

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Житомир музей корольов Володимир Зеленський Ілон Маск

Джерело: Сьогодні

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