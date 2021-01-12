Марс подождет. Зеленский пригласил Илона Маска в Житомир

У Маска гораздо больше шансов попасть в Житомир, чем слетать на Марс

Президент Владимир Зеленский пригласил в Украину одного из богатейших людей мира, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска.

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Об этом он написал в Twitter.

Глава государства предложил миллиардеру побывать в музее космонавтики в Житомире.

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, посмотреть Музей космонавтики Сергея Королева", – написал Зеленский.

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Отметим, что президент написал это, комментируя пост Илона Маска в Twitter летом прошлого года про общение с семьей Королева.

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Как сообщали новости "Сегодня", в 2017 году Илон Маск назвал украинские ракеты лучшими после SpaceX. Речь идет о ракетоносителях "Зенит", который разработаны в Украине предприятием КБ "Южное".

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Видео: Сегодня

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