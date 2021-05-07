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Маніфест афганців розпалює ситуацію – український політик несподівано заступився за Путіна

7 травня, 23:35

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як сказав Мураєв, в сторону Росії йде "купа образ", але петиція, яку створили ветерани збройних конфліктів, не допомагає Україні

Лідер партії "Наш" Євген Мураєв вважає, що петиція проти війни з Україною, яку створили ветерани збройних конфліктів, тільки розпалює ситуацію.

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Про це він сказав в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"В сторону Росії йде купа образ, Путін, "бункерский сиделец" і так далі, з 620 тисяч, які воювали в Афганістані, і з 150 тисяч, які беруть участь в двох Чеченських компаніях цю петицію за три тижні підписали 292 людини. Я стверджую, що ця петиція ніяк не в допомогу Україні, і не на підтримку нас, Сергій Гуляєв (один з авторів маніфесту) забуває сказати, що він і другий підписант петиції двічі затримувалися 31 січня на мітингах на підтримку Навального", – сказав він.

Як заявив ветеран війни в Афганістані і один з авторів маніфесту Сергій Гуляєв, маніфест руху ветеранів проти війни з Україною, який називається "Ветерани за мир, свободу і демократію" був продиктований, зокрема, і особистою трагедією.

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