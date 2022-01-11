Щур, Зібров чи Голохвастов? Малюську не впізнати у новому образі (фото)

До зміни іміджу глава Мін'юсту обмежувався легкою небритістю

Глава Мінюста Денис Малюська / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр юстиції України Денис Малюська вирішив поміняти імідж та відростив вуса. У новому образі він постав у відеозверненні, яке розмістив на своїй сторінці у Facebook .

Міністр розповів, що спробував себе "у шкурі звичайного працівника Мін'юсту", а також вирушив до Коростеня, де трохи попрацював у РАГСі.

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За його словами, він робить такі експерименти (робота на інших посадах – ред.) для того, щоб не забувати про те, звідки береться зарплата.

Після того, як Малюська відростив собі вуса його важко відрізнити від гумориста Майкла Щура.

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Майкл Щур

Під постом міністра користувачі почали коментувати новий імідж Малюськи. Хтось почав турбуватись, що співак Дмитро Зібров подасть на нього до суду, оскільки нібито імідж скопійовано.

Павло Зибров

Також користувачи соцмережі побачили схожість голови Мін'юсту з героєм "За двома зайцями" Голохвастовим.

Свирид Голохвастов

Малюська регулярно вигадує яскраві ідеї, які викликають кумедні емоції в українців. Так, наприклад, восени минулого року він записав ролик, у якому дзвонить із СІЗО синові, говорячи, що влаштувався працювати моряком Потім міністр продемонстрував нібито розмову з мамою, якоій розповідає, що перебуває на морі та з ним усе гаразд.

Влітку 2021-го він посадив на стіл скелета і розповів про найкращі в'язниці України. Також він вирішив порівняти себе з Бенксі та розмалював графіті Ірпінську колонію .

Таким чином міністр намагався підвищити привабливість розташованого у Коцюбинському виправного закладу для потенційного покупця.

Крім того, голова Мін'юсту демонстрував свою фізичну підготовку: він, стоячи на голові, читав книгу.