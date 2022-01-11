Щур, Зибров или Голохвастов? Малюську не узнать в новом образе (фото)

До смены имиджа глава Минюста ограничивался легкой небритостью

Глава Минюста Денис Малюська / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр юстиции Украины Денис Малюська решил поменять имидж и отрастил усы. В новом образе он предстал в видеообращении, которое разместил на своей странице в Facebook.

Министр рассказал, что попробовал себя "в шкуре обычного работника Минюста", а также отправился в Коростень, где поработал немного в ЗАГСе.

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По его словам, он делает такие эксперименты (работа на других должностях. – Ред.) для того, чтобы не забывать о том, откуда берется зарплата.

После того, как Малюська отрастил себе усы, теперь его сложно отличить от юмориста Майкла Щура.

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Майкл Щур

Под постом министра пользователи начали комментировать новый имидж Малюськи. Кто-то распереживался, что певец Дмитрий Зибров подаст на него в суд, так как якобы имидж скопирован.

Павел Зибров

Также подписчики увидели сходство главы Минюста с героем "За двумя зайцами" Голохвастовым.

Свирид Голохвастов

Малюська регулярно придумывает яркие идеи, которые вызывают смешные эмоции у украинцев. Так, к примеру, осенью прошлого года он записал ролик, в котором звонит из СИЗО сыну, говоря, что устроился работать моряком. Затем министр продемонстрировал якобы разговор с мамой, которой рассказывает, что находится на море и с ним все в порядке.

Летом 2021-го он посадил на стол скелета и рассказал о самых лучших тюрьмах Украины. Также он решил сравнить себя с Бэнкси и разрисовал граффити Ирпенскую колонию.

Таким образом министр пытался повысить привлекательность расположенного в Коцюбинском исправительного заведения для потенциального покупателя.

Кроме того, глава Минюста демонстрировал свою физическую подготовку: он стоя на голове читал книгу.