Щур, Зибров или Голохвастов? Малюську не узнать в новом образе (фото)

Министр юстиции Украины Денис Малюська решил поменять имидж и отрастил усы. В новом образе он предстал в видеообращении, которое разместил на своей странице в Facebook.
Министр рассказал, что попробовал себя "в шкуре обычного работника Минюста", а также отправился в Коростень, где поработал немного в ЗАГСе.
Далее по теме
По его словам, он делает такие эксперименты (работа на других должностях. – Ред.) для того, чтобы не забывать о том, откуда берется зарплата.
После того, как Малюська отрастил себе усы, теперь его сложно отличить от юмориста Майкла Щура.
Под постом министра пользователи начали комментировать новый имидж Малюськи. Кто-то распереживался, что певец Дмитрий Зибров подаст на него в суд, так как якобы имидж скопирован.
Также подписчики увидели сходство главы Минюста с героем "За двумя зайцами" Голохвастовым.
Малюська регулярно придумывает яркие идеи, которые вызывают смешные эмоции у украинцев. Так, к примеру, осенью прошлого года он записал ролик, в котором звонит из СИЗО сыну, говоря, что устроился работать моряком. Затем министр продемонстрировал якобы разговор с мамой, которой рассказывает, что находится на море и с ним все в порядке.
Летом 2021-го он посадил на стол скелета и рассказал о самых лучших тюрьмах Украины. Также он решил сравнить себя с Бэнкси и разрисовал граффити Ирпенскую колонию.
Таким образом министр пытался повысить привлекательность расположенного в Коцюбинском исправительного заведения для потенциального покупателя.
Кроме того, глава Минюста демонстрировал свою физическую подготовку: он стоя на голове читал книгу.