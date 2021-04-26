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Макрон зателефонував Путіну, щоб нагадати про Україну

26 квітня, 21:30

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Французький президент розкусив нещирість Кремля в його заявах щодо ситуації на Донбасі

Росія має проявити щирість в питанні деескалації на кордоні з Україною, закликав її президента Володимира Путіна його французький колега Еммануель Макрон.

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Про це повідомляє Le Figaro.

У телефонній розмові двох лідерів, що відбулася 26 квітня, президент Франції закликав Путіна "щиро і довгостроково взяти на себе зобов'язання щодо зниження напруженості з Україною", зазначили в Єлисейському палаці.

Цього можна досягти шляхом ефективного відведення військ і важкої бронетехніки від кордону з Україною, чіткого підтвердження припинення вогню і відновлення довірливого діалогу.

Тим часом у Кремлі стверджують, що Путін поклав відповідальність за ескалацію на Донбасі на Україну, звинувативши її в "провокаційних діях, цілеспрямованому загостренні обстановки на лінії зіткнення, ігноруванні положень Мінських угод".

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Президент РФ вважає, що досягнутих домовленостей має дотримуватися лише Україна, насамперед надавши Донбасу особливого статусу і налагодивши прямий діалог з бойовиками, які окупували Донецьк і Луганськ за підтримки РФ.

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Обговорювалися й інші теми: стан російського опозиціонера Олексія Навального, дипломатичний скандал у Чехії, боротьба з пандемією коронавірусної хвороби, а також ситуація в Нагірному Карабаху та Лівії.

Як стверджують у Росії, розмова відбулася за ініціативою французької сторони.

Нагадаємо, що раніше цього місяця в Єлисейському палаці прийняли президента України Володимира Зеленського, у якого відбулися переговори віч-на-віч з Макроном та втрьох, після того як до них приєдналася канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

А на початку квітня Франція і Німеччина вимагали від Росії негайно припинити ескалацію на Донбасі й відвести війська від кордонів України.

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