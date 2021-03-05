Литвин заявив про бажання стати ректором університету імені Шевченка

Колишній глава Верховної Ради України Володимир Литвин заявив про готовність очолити Київський національний університет імені Шевченка. Про це він розповів в ефірі каналу "Україна 24".

"Я був ректором в дуже складний момент. Але я не зміг переступити через моральні обмеження – бути одночасно і ректором, і главою ВР. І тепер я готовий. І на моє переконання, колектив університету повинен вирішити, чи згодні вони з тим, щоб та практика усталена, яка себе вже відпрацювала, тривала, або колектив бачить себе в новій якості і прагне розкрити свої можливості", – заявив колишній глава ВРУ.