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  1. Влада

Литвин заявив про бажання стати ректором університету імені Шевченка

5 березня, 17:34

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Про це політик розповів в ефірі каналу "Україна 24".

Колишній глава Верховної Ради України Володимир Литвин заявив про готовність очолити Київський національний університет імені Шевченка. Про це він розповів в ефірі каналу "Україна 24".

"Я був ректором в дуже складний момент. Але я не зміг переступити через моральні обмеження – бути одночасно і ректором, і главою ВР. І тепер я готовий. І на моє переконання, колектив університету повинен вирішити, чи згодні вони з тим, щоб та практика усталена, яка себе вже відпрацювала, тривала, або колектив бачить себе в новій якості і прагне розкрити свої можливості", – заявив колишній глава ВРУ.

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Литвин вже подав документи в Міносвіти і чекає на рішення після свят. Політик вже розробив програму розвитку навчального закладу.

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