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Литвин заявил о желании стать ректором университета имени Шевченко

5 марта, 17:34

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Об этом политик рассказал в эфире канала "Украина 24".

Бывший глава Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил о готовности возглавить Киевский национальный университет имени Шевченко. Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Я был ректором в очень сложный момент. Но я не смог переступить через моральные ограничения – быть одновременно и ректором, и главой ВР. И сейчас я готов. И по моему убеждению, коллектив университета должен решить, согласны ли они с тем, чтобы та практика устоявшаяся, которая себя уже отработала, продолжалась, или коллектив видит себя в новом качестве и раскрыть свои возможности", – заявил бывший глава ВРУ.

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Литвин уже подал документы в Минобразования и ждет решения после праздников. Политик уже разработал программу развития учебного заведения.

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