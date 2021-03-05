Литвин заявил о желании стать ректором университета имени Шевченко

Бывший глава Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил о готовности возглавить Киевский национальный университет имени Шевченко. Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Я был ректором в очень сложный момент. Но я не смог переступить через моральные ограничения – быть одновременно и ректором, и главой ВР. И сейчас я готов. И по моему убеждению, коллектив университета должен решить, согласны ли они с тем, чтобы та практика устоявшаяся, которая себя уже отработала, продолжалась, или коллектив видит себя в новом качестве и раскрыть свои возможности", – заявил бывший глава ВРУ.