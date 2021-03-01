Позбавити ОАСК повноважень: які скандали тягнуться за Київським адмінсудом

Президент Володимир Зеленський присвятив цілий законопроєкт Окружному адміністративному суду Києва, одному з найбільш скандальних в Україні. Глава держави пропонує забрати у нього частину повноважень. Відомий суд тим, що його голову – Павла Вовка – підозрюють у захопленні державної влади, а він уже кілька місяців переховується від детективів НАБУ. Якими ще скандальними рішеннями відзначився ОАСК, і які саме повноваження у нього заберуть?

Реклама

Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Олена Гончаренко.

Окружний адмінсуд Києва скасовує все – від українського правопису до назв вулиць. В листопаді 2013-го саме його судді дозволили "Беркуту" розігнати Майдан, а пізніше постановили переписати підручники з історії про Революцію Гідності. Місяць тому Окружний адмінсуд столиці вирішив знову перейменувати проспект Степана Бандери на Московський проспект, хоча нову назву затвердила Київміськрада і, власне, самі кияни.

Відео: Сьогодні

І це не всі резонансні рішення суддів. Детективи НАБУ відкрили проти них справи, а голові суду – Павлу Вовку оголосили підозру, до суду він досі не з’явився. Заскакували детективи НАБУ за суддею в ліфт, наздоганяли на вулиці, щоб вручити клопотання про відсторонення від посади. Та Вовк невловимий.

Суддю Вовка підозрюють, зокрема, у створенні разом із поплічниками злочинної організації, яка нібито хотіла захопити державну владу, взявши контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Сам суддя звинувачення проти себе називає тиском. Бігає від детективів і викидає повістки.

Реклама

Читайте також: Київ готує апеляцію про скасування перейменування проспекту Степана Бандери

Окружний адмінсуд — єдиний суд першої інстанції у Києві, який розглядає позови проти органів центральної влади. Забрати ці повноваження через сумнівну репутацію суддів президент і пропонує в законопроєкті, і наділити ними Верховний суд.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський каже:

"На даний момент юрисдикція ОАСК поширюється на дії, рішення та акти центральних органів державної влади. Тобто будь хто може оскаржити рішення та розпорядження Кабміну України до Окружного суду міста Києва, що з точку зору логіки не зовсім адекватно, бо один з багатьох адміністративних судів може скасувати рішення Кабміну, яке розповсюджується на всю територію України".

Однак позови щодо дій місцевої влади за адмінсудом залишаться. Такий розподіл, на думку президента, підвищить рівень довіри і відповідальність суддів.

Нагадаємо, у вересні-2020 ОАСК "зніс" історичний пам'ятник у Києві, на місці якого побудують житловий комплекс.

Реклама

Також нагадаємо, у Верховну Раду надійшли і були зареєстровані 15 лютого три ініційовані президентом Володимиром Зеленським проекти законів, що стосуються зміни роботи судової системи.

Всі подробиці в спецтемі Скандал навколо Конституційного Суду

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама