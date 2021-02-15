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У Раду надійшли три законопроекти Зеленського щодо зміни судової системи

15 лютого, 18:52

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Глава держави має намір скоротити повноваження скандального Київського адмінсуду

В український парламент надійшли і були зареєстровані в понеділок, 15 лютого, три ініційовані президентом Володимиром Зеленським проекти законів, що стосуються зміни роботи судової системи.

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Як свідчить сайт Верхойно Ради, це:

Проект закону 5067 про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції;

Проект закону 5068 про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя;

Проект закону 5069 про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя .

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Два останні законопроекти визначено президентом як невідкладні.

Нагадаємо, представник президента в КСУ, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський розповів в ефірі каналу "Україна 24" про ініціативу Зеленського щодо судової влади.

Також повідомлялося, що скандальний Київський окружний адміністративний суд недавно скасував перейменування низки вулиць у Києві, а також новий український правопис.

Тому Зеленський запропонував Раді підтримати законопроекти про функціонування судової системи, зокрема, про скорочення повноважень ОАСК.

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Верховна Рада ВСУ Володимир Зеленський законопроекти реформи ОАСК

Джерело: Сьогодні

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