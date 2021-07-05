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Лідер "Голосу" тричі не відповіла на питання про своє американське громадянство (відео)

5 липня 2021 21:13

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Кіра Рудик тричі відповідала, але так і не дала чіткої відповіді Наталії Влащенко, чи є вона громадянкою США

Наталія Влащенко та Кіра Рудик / колаж "Сьогодні"

Наталія Влащенко та Кіра Рудик / колаж "Сьогодні"

Лідер партії "Голос" Кіра Рудик фактично відмовилася підтвердити або спростувати чутки про наявність у неї громадянства Сполучених Штатів.

Депутат так чітко і не відповіла на тричі поставлене їй ведучою запитання у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

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Так, Наталія Влащенко запитала у Рудик, чи відповідає дійсності інформація, поширювана деякими ЗМІ про американське громадянство нардепа.

"Я народилася в Україні і є українкою", – розпливчасто відповіла Рудик першого разу.

Влащенко ще раз перепитала її, уточнивши, що цікавиться саме наявністю американського громадянства.

"Я народилася в Україні, є українкою і завжди нею була", – залишилася непохитною Рудик.

Тоді ведуча зробила третю спробу отримати чітку відповідь на поставлене запитання, але депутат повторила свої попередні слова.

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Нагадаємо, український бізнесмен Павло Фукс, проти якого 18 червня РНБО запровадила санкції, не заперечує, що раніше він був громадянином Російської Федерації, але стверджує, що вже чотири роки ним не є.

Ми також писали, що екс-глава правління ПриватБанку Олександр Дубілет, якого в Україні оголосили в розшук, має громадянство Ізраїлю.

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