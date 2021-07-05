Лидер "Голоса" трижды не ответила на вопрос о своем американском гражданстве (видео)

Кира Рудик трижды отвечала, но так и не дала четкого ответа Наталье Влащенко, является ли она гражданкой США

Наталья Влащенко и Кира Рудик / коллаж "Сегодня"

Лидер партии "Голос" Кира Рудик фактически отказалась подтвердить или опровергнуть слухи о наличии у нее гражданства Соединенных Штатов.

Депутат так четко и не ответила на трижды заданный ей ведущей вопрос в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

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Так, Наталья Влащенко спросила у Рудик, соответствует ли действительности информация, распространяемая некоторыми СМИ об американском гражданстве нардепа.

"Я родилась в Украине и являюсь украинкой", – расплывчато ответила Рудик в первый раз.

Влащенко еще раз переспросила ее, уточнив, что интересуется именно наличием американского гражданства.

"Я родилась в Украине, являюсь украинкой и всегда ею была", – осталась непреклонна Рудик.

Тогда ведущая предприняла третью попытку получить четкий ответ на поставленный вопрос, но депутат повторила свои предыдущие слова.

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Напомним, украинский бизнесмен Павел Фукс, против которого 18 июня" СНБО ввел санкции, не отрицает, что раньше он был гражданином Российской Федерации, но утверждает, что уже четыре года им не является.

Мы также писали, что экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет, которого в Украине объявили в розыск, имеет гражданство Израиля.