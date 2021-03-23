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"Лажі бувають у всіх". На сайті президента знайшли прикру помилку

23 березня, 23:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Помилка закралася в розпорядження про звільнення голови райдержадміністрації

Сьогодні на сайті Офісу президента з'явилося трохи дивне повідомлення, в якому говорилося, що строк повноваженнь глави Держави закынчився. Така помилка була допущена в тексті розпорядження президента Володимира Зеленського про звільнення голови Кропивницького райдержадміністрації Кіровоградської області.

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Скрін документа опублікував в Facebook журналіст Денис Іванеско.

У тексті розпорядження говорилося, що Аллу Поліщук необхідно звільнити в зв'язку з "Закінченням терміну повноважень Президента України" .

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"Лажі бувають у багатьох. Але це – особливо смішна ", – прокоментував Іванеско публікацію.

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Відзначимо, в даний момент повідомлення про звільнення Поліщук на сайті Офісу президента відсутнє.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року на офіційній сторінці Офісу президента в Facebook в пості про візит Зеленського в Латвію два рази була допущена помилка в назві цієї країни.

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помилка сайт Володимир Зеленський Офіс президента
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