"Лажи бывают у всех". На сайте президента нашли досадную ошибку

Ошибка закралась в распоряжение об увольнении главы райгосадминистрации

Сегодня на сайте Офиса президента появилось немного странное сообщение, в котором говорилось, что полномочия главы Государства истекли. Такая ошибка была допущена в тексте распоряжения президента Владимира Зеленского об увольнении главы Кропивницкой райгосадминистрации Кировоградской области.

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Скрин документа опубликовал в Facebook журналист Денис Иванеско.

В тексте распоряжения говорилось, что Аллу Полищук необходимо уволить в связи с "окончанием срока полномочий Президента Украины".

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"Лажи бывают у многих. Но это – особо смешная", – прокомментировал Иванеско публикацию.

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Отметим, в настоящий момент сообщение об увольнении Полищук на сайте Офиса президента отсутствует.

Напомним, в октябре 2019 года на официальной странице Офиса президента в Facebook в посте о визите Зеленского в Латвию два раза была допущена ошибка в названии этой страны.

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