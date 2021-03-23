"Лажи бывают у всех". На сайте президента нашли досадную ошибку

Сегодня на сайте Офиса президента появилось немного странное сообщение, в котором говорилось, что полномочия главы Государства истекли. Такая ошибка была допущена в тексте распоряжения президента Владимира Зеленского об увольнении главы Кропивницкой райгосадминистрации Кировоградской области.
Скрин документа опубликовал в Facebook журналист Денис Иванеско.
В тексте распоряжения говорилось, что Аллу Полищук необходимо уволить в связи с "окончанием срока полномочий Президента Украины".
"Лажи бывают у многих. Но это – особо смешная", – прокомментировал Иванеско публикацию.
Отметим, в настоящий момент сообщение об увольнении Полищук на сайте Офиса президента отсутствует.
Напомним, в октябре 2019 года на официальной странице Офиса президента в Facebook в посте о визите Зеленского в Латвию два раза была допущена ошибка в названии этой страны.
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