Квартири, картини, авто та дачі: в Україні заарештували майно дружини Медведчука

Арештовані активи Оксани Марченко будуть передані до управління АРМА

Правоохоронці вилучили майно Оксани Марченко та Віктора Медведчука. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні арештовані активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у четвер, 7 квітня.

Зазначається, що 6 квітня слідчі Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції та кіберполіції провели санкціоновані судом обшуки за місцями розташування нерухомості, зареєстрованої на компанію Оксани Марченко, зокрема й на дачі Медведчука "Ведмежа діброва". Правоохоронці вилучили понад 300 картин відомих художників (Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк), снігоходи, квадроцикли та автомобілі.

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"При процесуальному керівництві Офісу Генерального прокурора задоволено клопотання слідчих про арешт трьох квартир та двох майнових комплексів. Також готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене під час обшуків майно. Надалі арештовані активи будуть передані до управління АРМА", – повідомили у Нацполіції.

Водночас у пресслужбі МВС України повідомили, що заарештовано 7 квартир Оксани Марченко.

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"Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури", – поінформували правоохоронці.

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Нагадаємо, дружина народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, який перебуває під домашнім арештом, Оксана Марченко спішно покинула країну у ніч на 19 лютого. Вона поїхала до Білорусі автомобілем.

27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук, який перебував під домашнім арештом з 13 травня 2021 року, зник з місця, де суд зобов'язав його перебувати до закінчення розслідування.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", журналісти побували в резиденції втікача політика Віктора Медведчука, яка розташована на Закарпатті у селі Жденієве. Як виявилося, на території багато будинків, ставки, але найголовніше – кількаповерховий дерев'яний палац.