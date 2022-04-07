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СЕГОДНЯ Новости политики

Квартиры, картины, авто и дачи: в Украине арестовали имущество жены Медведчука

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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7 апреля, 19:07
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Арестованные активы Оксаны Марченко будут переданы в управление АРМА
Правоохранители изъяли имужество Оксаны Марченко и Виктора Медведчука. Фото: коллаж "Сегодня"
Правоохранители изъяли имужество Оксаны Марченко и Виктора Медведчука. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине арестованы активы общества, конечным бенефициаром которого является супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в четверг, 7 апреля.

Отмечается, что 6 апреля следователи Департамента стратегических расследований Национальной полиции и киберполиции провели санкционированные судом обыски по местам нахождения недвижимости, зарегистрированной на компанию Оксаны Марченко, в том числе и на даче Медведчука "Медвежья дубрава". Правоохранители изъяли более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили.

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"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора удовлетворено ходатайство следователей об аресте трех квартир и двух имущественных комплексов. Также готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое в ходе обысков имущество. В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление АРМА", – сообщили в Нацполиции.

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В то же время в пресс-службе МВД Украины сообщили, что арестованы 7 квартир Оксаны Марченко.

"Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры", – проинформировали правоохранители.

Напомним, жена находящегося под домашним арестом народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко спешно покинула страну в ночь на 19 февраля. Она уехала в Беларусь на автомобиле.

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27 февраля стало известно, что Виктор Медведчук, находившийся под домашним арестом с 13 мая 2021 года, пропал с места, где суд обязал его находиться до окончания расследования.

Как сообщал сайт "Сегодня", журналисты побывали в резиденции сбежавшего политика Виктора Медведчука, которая расположена на Закарпатье в селе Ждениево. Как оказалось, на территории много домов, пруды, но самое главное – несколькоэтажный деревянный дворец.

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