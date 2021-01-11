Кулеба тонко потролив Земана за порівняння штурму Капітолія з Майданом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба влучно відповів на слова президента Чехії Мілоша Земана, який порівняв недавній штурм американського Капітоліяз Майданом в Україні в 2014 році.
Про це він написав у Twitter.
"Все одно що хтось вирішив би порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом. Формально обидва президенти Чехії, але насправді нічого спільного", – написав міністр.
Як повідомляли новини "Сьогодні", зібрані президентом США Дональдом Трампом біля будівлі американського Конгресу американці 7 січня напали на Капітолій, увірвавшись всередину. Силовики навіть відкрили вогонь по людям всередині будівлі, загинули кілька осіб. Десятки були затримані поліцією.
В той же час чеський лідер порівняв штурм Капітолія з українським Майданом. Також Земан назвав ганьбою те, як йде з посади Дональд Трамп після поразки на виборах.
Дивіться детальніше про заворушення у Вашингтоні в нашому сюжеті:
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