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Кулеба тонко потроллил Земана за сравнение штурма Капитолия с Майданом

11 января, 17:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава МИД Украины в ответ сравнил Земана с бывшим президентом Чехии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба метко ответил на слова президента Чехии Милоша Земана, который сравнил недавний штурм американского Капитолия с Майданом в Украине в 2014 году.

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Об этом он написал в Twitter.

"Все равно что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президента Чехии, но на самом деле ничего общего", – написал министр.

Как сообщали новости "Сегодня", собранные президентом США Дональдом Трампом у здания американского Конгресса американцы 7 января напали на Капитолий, ворвавшись внутрь. Силовики даже открыли огонь по людям внутри здания, погибли несколько человек. Десятки были задержаны полицией.

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В то же время чешский лидер сравнил штурм Капитолия с украинским Майданом. Также Земан назвал позором то, как уходит с должности Дональд Трамп после поражения на выборах.

Смотрите подробней о беспорядках в Вашингтоне в нашем сюжете:

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США Чехия Майдан милош земан Капитолий Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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