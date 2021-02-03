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  1. Політика

Кулеба закликав примусити Росію поважати права людини

3 лютого, 01:43

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Глава МЗС вважає, що Кремль "встановив новий рекорд беззаконня"

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що російська влада вироком Олексію Нвальному і масовими арештами протестувальників "встановили новий рекорд беззаконня" і міжнародне співтовариство повинне втрутитися.

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Про це він написав у Twitter.

Кулеба підкреслив, що оскільки РФ навіть не намагається поважати права людини, її треба змусити.

"Російська влада встановила новий рекорд беззаконня, отруївши, а потім ув'язнивши Олексія Навального, влаштувавши масові затримання мирних демонстрантів у містах Росії. Ясно, що Росія не бажає поважати права і свободи людини. Тоді треба примусити. Це завдання міжнародного співтовариства", – заявив глава українського МЗС.

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Нагадаємо, 2 лютого Симонівський суд Москви виніс вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному, присудивши замість умовного терміну, до якого він був засуджений раніше, 3,5 року колонії загального режиму.

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Відразу після винесення вироку Навальному росіяни вийшли на нові протести, на яких були затримані щонайменше 1214 людей.

Всі подробиці в спецтемі Протести на підтримку Навального

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Росія вирок МЗС України Олексій Навальний Дмитрий Кулеба
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