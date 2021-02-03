Кулеба призвал принудить Россию уважать права человека

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что российские власти приговором Алексею Нвальному и массовыми арестами протестующих "установили новый рекорд беззакония" и международное сообщество должно вмешаться.

Реклама

Об этом он написал в Twitter.

Кулеба подчеркнул, что поскольку РФ даже не пытается уважать права человека, ее надо заставить.

"Российские власти установили новый рекорд беззакония, отравив, а затем заключив в тюрьму Алексея Навального, устроив массовые задержания мирных демонстрантов в городах России. Ясно, что Россия не желает уважать права и свободы человека. Тогда надо принудить. Это задача международного сообщества", – заявил глава украинского МИД.

В тренде Отмена нового украинского правописания: появилась реакция Кабмина

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному, присудив вместо условного срока, к которому он был приговорен ранее, 3,5 года колонии общего режима.

Реклама

Сразу после вынесения приговора Навальному россияне вышли на новые протесты, на которых были задержаны по меньшей мере 1214 человек.

Все подробности в спецтеме Протесты в поддержку Навального

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама