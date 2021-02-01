Кулеба вперше зідзвонився з новим головою Держдепу США: про що говорили

У міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби відбулася перша телефонна розмова з новопризначеним держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.

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Про це голова українського МЗС повідомив у Twitter.

Під час бесіди було обговорено стратегічне партнерство між країнами.

"У нашій першій бесіді з Ентоні Блінкеном ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України і США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день", – написав Кулеба.

Він додав, що вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальну цілісність України.

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Нагадаємо, 26 січня Сенат США проголосував за Ентоні Блінкена, кандидатуру якого президент Джо Байден запропонував на посаду держсекретаря.

Під час слухань у комітеті із закордонних справ Сенату Блінкен заявив, що підтримує надання Україні летальної оборонної зброї, нагадавши, що закликав до цього адміністрацію Дональда Трампа ще кілька років тому.

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