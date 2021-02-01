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Кулеба первый раз созвонился с новым главой Госдепа США: о чем говорили

1 февраля, 22:44

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Глава МИД поблагодарил Блинкена за поддержку Украины

У министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы состоялся первый телефонный разговор с новоназначенным госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

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Об этом глава украинского МИД сообщил в Twitter.

В ходе беседы обсуждалось стратегическое партнерство между странами.

"В нашей первой беседе с Энтони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день", – написал Кулеба.

Он добавил, что благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Напомним, 26 января Сенат США проголосовал за Энтони Блинкена, кандидатуру которого президент Джо Байден предложил на должность госсекретаря.

Во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Блинкен заявил, что поддерживает предоставление Украине летального оборонного оружия, напомнив, что призывал к этому администрацию Дональда Трампа еще несколько лет назад.

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беседа МИД Украины Госдепартамент США Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен
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