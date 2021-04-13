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Кулеба і Блінкен придумали, як зупинити нову агресію Росії

13 квітня, 17:56

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Київ пропонує відбити бажання у Кремля до подальшої агресії на тлі стягування військ, а Сполучені Штати можуть допомогти в цьому

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Брюсселі обговорив агресію Росії проти України з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Вони дійшли висновку, що потрібно збільшити ціну для Москви за військову ескалацію.

Фото: twitter.com/SecBlinken
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Потрібно відбити бажання у Кремля до подальшої агресії.

"Хороша зустріч у Брюсселі з колегою і другом Блінкеном на тлі небезпечного стягування військ і войовничої риторики з боку РФ. Необхідно демотивувати Москву від подальшої ескалації, зокрема чітко пояснивши РФ, що ціна за всяку нову воєнну авантюру буде для неї зависокою", – написав Кулеба в Twitter.

Фото: twitter.com/SecBlinken

Своєю чергою Блінкен знову запевнив Кулебу, що США допоможуть Україні.

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"Я зустрівся з Кулебою сьогодні, аби обговорити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Ми продовжуємо підтримувати євроатлантичну інтеграцію України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму", – заявив держсекретар.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Кулеба вже чітко дав зрозуміти, що Україна не хоче війни і не планує жодних наступальних дій на Донбасі.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс ніколи не визнає анексію Криму.

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Росія США Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен

Джерело: Сьогодні

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