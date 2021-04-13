Кулеба і Блінкен придумали, як зупинити нову агресію Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Брюсселі обговорив агресію Росії проти України з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Вони дійшли висновку, що потрібно збільшити ціну для Москви за військову ескалацію.
Потрібно відбити бажання у Кремля до подальшої агресії.
"Хороша зустріч у Брюсселі з колегою і другом Блінкеном на тлі небезпечного стягування військ і войовничої риторики з боку РФ. Необхідно демотивувати Москву від подальшої ескалації, зокрема чітко пояснивши РФ, що ціна за всяку нову воєнну авантюру буде для неї зависокою", – написав Кулеба в Twitter.
Своєю чергою Блінкен знову запевнив Кулебу, що США допоможуть Україні.
"Я зустрівся з Кулебою сьогодні, аби обговорити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Ми продовжуємо підтримувати євроатлантичну інтеграцію України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму", – заявив держсекретар.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Кулеба вже чітко дав зрозуміти, що Україна не хоче війни і не планує жодних наступальних дій на Донбасі.
Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс ніколи не визнає анексію Криму.
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