НАТО ніколи не визнає анексію Криму – Столтенберг

Північноатлантичний Альянс ніколи не визнає анексію Криму Росією.
Про це на спільному з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою брифінгу заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
За його словами, Альянс підтримує суверенітет України.
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Також Столтенберг додав, що НАТО уважно відстежує перекидання тисяч російських військових до кордонів з Україною, що "є найбільшим військовим посиленням з 2014 року" .
"Ці дії залишаються необгрунтованими і незрозумілими", – сказав генсек Альянсу.
Раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом стягування Росією військ до українських кордонів .
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає вступ України в НАТО єдиним шляхом до закінченню війни на Донбасі.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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