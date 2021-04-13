НАТО ніколи не визнає анексію Криму – Столтенберг

Північноатлантичний Альянс підтримує суверенітет України і не змириться з окупацією Росією Криму

Північноатлантичний Альянс ніколи не визнає анексію Криму Росією.

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Про це на спільному з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою брифінгу заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, Альянс підтримує суверенітет України.

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Також Столтенберг додав, що НАТО уважно відстежує перекидання тисяч російських військових до кордонів з Україною, що "є найбільшим військовим посиленням з 2014 року" .

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"Ці дії залишаються необгрунтованими і незрозумілими", – сказав генсек Альянсу.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом стягування Росією військ до українських кордонів .

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає вступ України в НАТО єдиним шляхом до закінченню війни на Донбасі.

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