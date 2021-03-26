Хто буде покараний за "штурм" Офісу президента: "Свобода слова Савіка Шустера"

Гості студії також поговорять про вкрай небезпечну ситуацією з коронавірусом в Україні

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять причини погромів під Офісом президента, і хто реально понесе відповідальність.

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Також гості студії поговорять про початок третьої хвилі коронавірусу, і чи стане ситуація ще гіршою, а також чому так повільно вакцинують українців.

У передачі візьмуть участь:

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Максим Степанов , міністр охорони здоров'я;

, міністр охорони здоров'я; Антон Геращенко , заступник міністра внутрішніх справ;

, заступник міністра внутрішніх справ; Олександр Корнієнко , голова партії "Слуга народу";

, голова партії "Слуга народу"; Юлія Тимошенко , лідер партії "Батьківщина";

, лідер партії "Батьківщина"; Юрій Бойко , співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя";

, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя"; Ярослав Железняк , голова фракції "Голос";

, голова фракції "Голос"; Віталій Кличко , мер Києва;

, мер Києва; Борис Філатов , мер Дніпра;

, мер Дніпра; Роман Сініцин , громадський активіст, волонтер;

, громадський активіст, волонтер; Сергій Філімонов, співорганізатор акції протесту під ОПУ.

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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