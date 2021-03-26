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Хто буде покараний за "штурм" Офісу президента: "Свобода слова Савіка Шустера"

26 березня, 15:45

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Гості студії також поговорять про вкрай небезпечну ситуацією з коронавірусом в Україні

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять причини погромів під Офісом президента, і хто реально понесе відповідальність.

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Також гості студії поговорять про початок третьої хвилі коронавірусу, і чи стане ситуація ще гіршою, а також чому так повільно вакцинують українців.

У передачі візьмуть участь:

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  • Максим Степанов, міністр охорони здоров'я;
  • Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ;
  • Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";
  • Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина";
  • Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя";
  • Ярослав Железняк, голова фракції "Голос";
  • Віталій Кличко, мер Києва;
  • Борис Філатов, мер Дніпра;
  • Роман Сініцин, громадський активіст, волонтер;
  • Сергій Філімонов, співорганізатор акції протесту під ОПУ.

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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коронавірус Офіс президента Свобода слова Савіка Шустера

Джерело: Сьогодні

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