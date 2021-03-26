Хто буде покараний за "штурм" Офісу президента: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять причини погромів під Офісом президента, і хто реально понесе відповідальність.
Також гості студії поговорять про початок третьої хвилі коронавірусу, і чи стане ситуація ще гіршою, а також чому так повільно вакцинують українців.
У передачі візьмуть участь:
- Максим Степанов, міністр охорони здоров'я;
- Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ;
- Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";
- Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина";
- Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя";
- Ярослав Железняк, голова фракції "Голос";
- Віталій Кличко, мер Києва;
- Борис Філатов, мер Дніпра;
- Роман Сініцин, громадський активіст, волонтер;
- Сергій Філімонов, співорганізатор акції протесту під ОПУ.
Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!
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