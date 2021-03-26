Кто будет наказан за "штурм" Офиса президента: "Свобода слова Савика Шустера"

Гости студии также поговорят о крайне опасной ситуации с коронавирусом в Украине

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят причины погромов под Офисом президента, и кто реально понесет ответственность.

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Также гости студии поговорят о начале третьей волны коронавируса и станет ли ситуация еще хуже, а также почему так медленно вакцинируют украинцев.

В передаче примут участие:

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Максим Степанов , министр здравоохранения;

, министр здравоохранения; Антон Геращенко , заместитель министра внутренних дел;

, заместитель министра внутренних дел; Александр Корниенко , председатель партии "Слуга народа";

, председатель партии "Слуга народа"; Юлия Тимошенко , лидер партии "Батькивщина";

, лидер партии "Батькивщина"; Юрий Бойко , сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";

, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Ярослав Железняк , председатель фракции "Голос";

, председатель фракции "Голос"; Виталий Кличко , мэр Киева;

, мэр Киева; Борис Филатов , мэр Днепра;

, мэр Днепра; Роман Синицын , общественный активист, волонтер;

, общественный активист, волонтер; Сергей Филимонов, соорганизатор акции протеста под ОПУ.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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