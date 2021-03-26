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Кто будет наказан за "штурм" Офиса президента: "Свобода слова Савика Шустера"

26 марта, 15:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Гости студии также поговорят о крайне опасной ситуации с коронавирусом в Украине

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят причины погромов под Офисом президента, и кто реально понесет ответственность.

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Также гости студии поговорят о начале третьей волны коронавируса и станет ли ситуация еще хуже, а также почему так медленно вакцинируют украинцев.

В передаче примут участие:

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  • Максим Степанов, министр здравоохранения;
  • Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел;
  • Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
  • Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";
  • Ярослав Железняк, председатель фракции "Голос";
  • Виталий Кличко, мэр Киева;
  • Борис Филатов, мэр Днепра;
  • Роман Синицын, общественный активист, волонтер;
  • Сергей Филимонов, соорганизатор акции протеста под ОПУ.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус Офис президента Свобода слова Савика Шустера

Источник: Сегодня

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