Крим не наш і Facebook вам не слуга – головні скандали СЬОГОДНІ

Напередодні Дня Пам'яті і Дня перемоги в Україні відбулося відразу кілька подій, які викликали бурхливе обговорення в суспільстві

У п'ятницю, 7 травня, в Україні розгорілися відразу кілька гучних скандалів. Темами стали: суперечки про Другу світову війну, політична реклама в соцмережах і одкровення "золотої молоді" про Крим і російських реперів.

Суперечка Бужанського і Омеляна

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Напередодні 9 травня в Україні традиційно розгораються спори про складну історичну спадщину нашої країни. Цього разу перепалку влаштували колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян і народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський. суперечка ставсяв ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

Так, Омелян, кажучи про перемогу СРСР у Другій світовій війні, закликав українців не забувати, що Україна пережила два страшних тоталітарних режими.

У відповідь Бужанський заявив, що цими словами екс-міністр ображає пам'ять українців, які брали участь у війні.

"Коли вам говорять про два тоталітарні режими – ваших батьків ставлять поруч з нацистами, які їх туди (в газові камери) завели", – сказав нардеп.

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Омелян нагадав, що під час нацистської окупації загинули від 6 до 8 млн українців, а під час радянської окупації загинули від 10 до 15 млн українців.

На що Бужанський відповів: "Ким були ваші батьки – окупантами або рабами безправними? Або посібниками окупантів?"

"Слугу народу" викрили в забороненій рекламі

Сьогодні стало відомо, що за квітень Facebook видалив мережу акаунтів, пов'язаних з партією "Слуга народу. Зокрема, були вилучені 105 облікових записів в Facebook, 24 сторінки і п'ять облікових записів в Instagram.

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У звіті компанії говориться, що акаунти використовували спеціально для підтримки влади і критики її опонентів. Для просування цих акаунтів витрачено близько 210 тисяч доларів.

Також в квітні були видалені 477 облікових записів в Facebook, 363 сторінки, 35 груп і 29 облікових записів в Instagram – компанія пов'язує їх з Андрієм Деркачем, Петром Журавлем, виданням "Бегемот" (всі вони раніше потрапили під санкції США). Також в чорний список потрапили акаунти, пов'язані з Олегом Кулиничем (глава депутатської групи "Довіра").

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На просування публікацій цих сторінок було витрачено близько 496 тис. дол. Цікаво, що оплата проводилася не тільки в доларах, але і в російських рублях.

Дочка судді заступилася за Басту і "віддала" Крим

Чималий резонанс також викликало скандальне відеозвернення дочки судді Печерського суду Христини Константинової Анастасії. Перед тим "як піти на пляж" дівчина вирішила розповісти українцям, які вони "дикуни" якщо не хочуть, щоб Київ відвідував її улюблений виконавець – російський репер Баста.

Як відомо, російський репер числиться в базі сайту "Миротворець" і раніше йому був заборонений в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

За словами Анастасії, українцям пора змиритися з втратою Криму і не чіпати російських артистів.

Нагадаємо, ще одному російському реперу Моргенштерну в кінці квітня заборонили в'їзд в Україну. Незважаючи на це, організатори його українського туру все ще продають квитки на концерти . Більш того, представники музиканта найняли в Україні адвоката, щоб оскаржити рішення СБУ і Міністерства культури.