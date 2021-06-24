Кравчук: Россия нарушает международный договор о ядерном оружии

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия нарушает международный договор о нераспространении ядерного оружия, потому что не допускает инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории. Об этом он сказал по итогам вчерашнего заседания ТКГ.

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Украина требует, чтобы состояние нескольких ядерных объектов, расположенных на захваченных Россией территориях, проверили специалисты Международного агентства по атомной энергии. Однако оккупанты не пускают их.

"Очевидно, что, препятствуя деятельности МАГАТЭ в Украине, РФ дискредитирует себя, в первую очередь, как члена Агентства, и во вторую очередь – как поставщика ядерных услуг технологий в третьи страны", – сказал Кравчук.

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Кроме того, Россия блокирует все инициативы по урегулированию ситуации на Донбассе. Киев в очередной раз поставил вопрос об обмене пленными, но российская сторона не ответила. К тому же представители Кремля заблокировали рассмотрение вопроса по разминированию участков, которые согласовали еще прошлым летом.

По данным ОБСЕ, только в течение вторника на линии разграничения более полутора сотен раз нарушили режим прекращении огня.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Украина потребовала доступа МАГАТЭ к ядерным установкам на Донбассе и в Крыму. Речь идет о ядерных установках и материалах в Крыму, которые являются собственностью Украины и в отношении которых применяются гарантии МАГАТЭ, а также шахте "Юный коммунар" в Донецкой области, ситуация на которой является опасной и угрожает окружающей среде из-за прекращения работ по водоотливу в 2018 году.