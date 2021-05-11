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Червона картка Інтерполу не потрібна: Зеленський вніс у Кодекс зміни щодо розшуку злочинців

11 травня, 20:09

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Глава держави вийшов зі становища, коли Інтерпол не хоче оголошувати в міжнародний розшук осіб, які переховуються від слідства в інших країнах

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / Фото: Офис Президента Украины

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування" № 1422-ІХ.

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Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

Закон має зробити невідворотним покарання кримінальних злочинців, які переховуються від слідства в інших країнах або на тимчасово окупованих територіях України.

Зараз, щоб почати спеціальне досудове розслідування чи спеціальне судове провадження, втікача мають оголосити в міжнародний розшук. Але Інтерпол іноді відмовляє Україні, мотивуючи свої рішення політичним переслідуванням. Натомість суди пов’язують оголошення у міжнародний розшук виставлення Інтерполом "червоної картки" і відмовляють у задоволенні клопотань про спецрозслідування.

Новий закон змінить підхід та визначатиме дві підстави для спецрозслідування чи судового провадження:

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1) якщо підозрюваного оголошено в міжнародний розшук;

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Віктор Медведчук. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

2) якщо підозрюваний безпідставно ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду та перебуває на території держави-агресора (тобто Росії. – Ред.) або на тимчасово окупованих територіях України.

Слідчий суддя може заочно заарештувати такого підозрюваного.

Сайт "Сьогодні" писав, що народний депутат Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді, перебуває в Україні, а його колега по парламенту Тарас Козак зараз у Росії.

Також нагадаємо, наприкінці квітня 2021 сина колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігоря оголосили в розшук за підозрою в корупції в оборонній сфері, однак він повернувся в Україну на допит у САП.

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