Красная карточка Интерпола не нужна: Зеленский внес в Кодекс изменения по розыску преступников

Глава государства вышел из положения, когда Интерпол не хочет объявлять в международный розыск человека, скрывающихся от следствия в других странах

Владимир Зеленский / Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования" № 1422-IX.

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Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Закон должен сделать неотвратимым наказание уголовных преступников, скрывающихся от следствия в других странах или на временно оккупированных территориях Украины.

Сейчас, чтобы начать специальное досудебное расследование или специальное судебное разбирательство, беглеца должны объявить в международный розыск. Но Интерпол иногда отказывает Украине, мотивируя свои решения политическим преследованием. Затем суды увязывают объявление в международный розыск выставление Интерполом "красной карточки" и отказывают в удовлетворении ходатайств о спецрасследовании.

Новый закон изменит подход и будет определять два основания для спецрасследование или судебного производства:

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1) если подозреваемый объявлен в международный розыск;

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2) если подозреваемый безосновательно уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда и находится на территории государства-агрессора (т.е. России) или на временно оккупированных территориях Украины.

Следственный судья может заочно арестовать такого подозреваемого.

Сайт "Сегодня" писал, что народный депутат Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, находится в Украине, а его коллега по парламенту Тарас Козак в данный момент в России.

Также напомним, в конце апреля 2021 сына бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игоря объявили в розыск по подозрению в коррупции в оборонной сфере, однако он вернулся в Украину на допрос в САП.

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