Коли в Україні приймуть закони про ринок землі? Відповідь Разумкова

Опрацювали вже половину поправок у законопроєкт про електронні аукціони – чи встигнуть закінчити до 1 липня

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що влада може прийняти закони для відкриття ринку землі в Україні до 1 липня. Однак загадувати точну дату чиновник поки що не хоче.

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Про це Разумков розповів в ефірі телеканалу "Україна".

Йдеться про два закони: про земельні торги в електронній формі і про фонд гарантування позик. За словами Разумкова, у законопроєкті № 2195 (про аукціони) пройдено майже половину поправок. Усього їх 800.

"Я сподіваюся, що наступного тижня парламент зможе допрацювати цей законопроєкт, це друге читання. Далі буде вже залежати від технічних питань для підписання його президентом та оприлюднення. Але з будь-якого іншого питання затримки за ВР не буде", – додав спікер Ради.

Також він сказав, що не хоче загадувати, чи встигнуть все зробити до початку літа, потрібно просто працювати.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки дадуть за гектар після відкриття ринку землі.

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Крім того, "Сьогодні" розповідали, що можна і не можна продавати, чи вигідно вкладати, наскільки подорожчають ділянки через 10 років.

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа