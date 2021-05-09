Когда в Украине примут законы о рынке земли? Ответ Разумкова

Обработали уже половину поправок в законопроект об электронных аукционах – успеют ли закончить до 1 июля

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что власти могут принять законы для ввода рынка земли в Украине до 1 июля. При этом загадывать точную дату чиновник пока не хочет.

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Об этом Разумков рассказал в эфире телеканала "Украина".

Речь идет о двух законах: о земельных торгах в электронной форме и о фонде гарантирования займов. По словам Разумкова, в законопроекте № 2195 (об аукционах) рассмотрели почти половину поправок. Всего их 800.

"Я надеюсь, что на следующей неделе парламент сможет доработать этот законопроект, это второе чтение. Далее будет уже зависеть от технических вопросов для подписания его президентом и обнародования. Но по любому другому вопросу задержки за ВР не будет", – добавил спикер Рады.

Также он сказал, что не хочет загадывать, успеют ли все сделать до начала лета, нужно просто работать.

Напомним, ранее мы писали, сколько дадут за гектар после открытия рынка земли.

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Кроме того, "Сегодня" рассказывали, что можно и нельзя продавать, выгодно ли вкладывать, насколько подорожают участки через 10 лет.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа