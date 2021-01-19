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Клінтон назвала Трампа маріонеткою Путіна і підозрює їх у змові перед штурмом Капітолію

19 січня, 22:45

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Колишній держсекретар пропонує створити комісію, щоб оцінити збиток від правління Трампа

Колишня держсекретар США (2009-2013) Хілларі Клінтон хоче з'ясувати, чи розмовляв поки ще чинний президент Дональд Трамп із російським колегою Володимиром Путіним напередодні штурму Капітолію прихильниками республіканців.

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Про це вона заявила під час подкасту You and Me Both, повідомляє The Hill.

Клінтон хоче отримати записи розмов глави Білого дому 6 січня, щоб дізнатися, чи спілкувався він з господарем Кремля.

"Конгресу необхідно створити слідчий орган, такий як Комісія з терактів 11 вересня, для визначення зв'язків Трампа з Путіним, щоб ми могли виправити шкоду, завдану нашій національній безпеці, і не допустити, щоб маріонетка знову зайняла президентський пост", – заявила Клінтон у своєму мікроблозі в Twitter.

У розмові з Клінтон спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі згадала зустріч з Трампом в Білому домі, під час якої вона сказала: "З вами, пане президенте, всі дороги ведуть до Путіна".

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Слухайте головні новини вівторка в подкасті "Що сьогодні?" від 19 січня.

Нагадаємо, 6 січня натовпи прибічників Трампа штурмували Капітолій, коли Конгрес затверджував результати президентських виборів.

А Reuters із посиланням на свої джерела повідомляв, що Трамп хотів приєднатися до протестувальників, щоб показати їм свою підтримку.

Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

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штурм Дональд Трамп Володимир Путін Гілларі Клінтон Капітолій маріонетки Конгрес США Пелосі

Джерело: Сьогодні

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