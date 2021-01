Клінтон назвала Трампа маріонеткою Путіна і підозрює їх у змові перед штурмом Капітолію

Колишня держсекретар США (2009-2013) Хілларі Клінтон хоче з'ясувати, чи розмовляв поки ще чинний президент Дональд Трамп із російським колегою Володимиром Путіним напередодні штурму Капітолію прихильниками республіканців.

Про це вона заявила під час подкасту You and Me Both, повідомляє The Hill.

Клінтон хоче отримати записи розмов глави Білого дому 6 січня, щоб дізнатися, чи спілкувався він з господарем Кремля.

"Конгресу необхідно створити слідчий орган, такий як Комісія з терактів 11 вересня, для визначення зв'язків Трампа з Путіним, щоб ми могли виправити шкоду, завдану нашій національній безпеці, і не допустити, щоб маріонетка знову зайняла президентський пост", – заявила Клінтон у своєму мікроблозі в Twitter.

У розмові з Клінтон спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі згадала зустріч з Трампом в Білому домі, під час якої вона сказала: "З вами, пане президенте, всі дороги ведуть до Путіна".

Нагадаємо, 6 січня натовпи прибічників Трампа штурмували Капітолій, коли Конгрес затверджував результати президентських виборів.

А Reuters із посиланням на свої джерела повідомляв, що Трамп хотів приєднатися до протестувальників, щоб показати їм свою підтримку.

