Клинтон назвала Трампа марионеткой Путина и подозревает их в разговоре перед штурмом Капитолия

Бывшая госсекретарь США (2009—2013) Хиллари Клинтон хочет выяснить, разговаривал ли пока еще действующий президент Дональд Трамп с российским коллегой Владимиром Путиным накануне штурма Капитолия сторонниками республиканцев.
Об этом она заявила во время подкаста You and Me Both, сообщает The Hill.
Клинтон получить записи разговоров главы Белого дома 6 января, чтобы узнать, общался ли он с хозяином Кремля.
"Конгрессу необходимо создать следственный орган, такой как Комиссия по терактам 11 сентября, для определения связей Трампа с Путиным, чтобы мы могли исправить ущерб, нанесенный нашей национальной безопасности, и не допустить, чтобы марионетка снова заняла президентский пост", – заявила Клинтон в своем микроблоге в Twitter.
В разговоре с Клинтон спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси вспомнила встречу с Трампом в Белом доме, во время которой она сказала: "С вами, господин президент, все дороги ведут к Путину".
Слушайте главные новости вторника в подкасте "Что сегодня?" от 19 января.
Напомним, 6 января толпы сторонников Трампа штурмовали Капитолий, когда Конгресс утверждал результаты президентских выборов.
А Reuters со ссылкой на свои источники сообщал, что Трамп хотел присоединиться к протестующим, чтобы показать им свою поддержку.
Все подробности в спецтеме "Майдан" в США
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