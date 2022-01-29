Кива не воюватиме за Україну? Кличко змусив виправдовуватись нардепа з ОПЗЖ

Депутат записав ролик із відповіддю

Ілля Кива (ліворуч) та Віталій Кличко (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко поставив питання, за кого воюватиме народний депутат від фракції ОПЗЖ Ілля Кива у разі можливого вторгнення Російської Федерації до України.

Про це він запитав в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером" на телеканалі Україна 24.

Реклама

"Якщо почнеться військова агресія, я як колишній солдат візьму автомат у руки і піду воювати. А в мене питання до вас: а за кого піде воювати Кива? Який вітає Путіна з днем народження і каже, що це великий правитель", – сказав Кличко.

Відповідь Киви

У свою чергу народний депутат Ілля Кива опублікував ролик, у якому відповів на слова Віталія Кличка.

"Поки готується моя вівсяна каша на молоці... я хотів би з вами обговорити той сюрреалізм, у якому ми живемо, в якому знищуються наші життя", – сказав він.

Він зазначив, що "ось цей весь вінегрет, бардак зжирає наше майбутнє".

Інші ситуації з Кивою

Нещодавно народний депутат Ілля Кива запитав, чому Верховну Раду закриють на карантин. За його словами, причина може бути зовсім не в COVID-19.

Реклама

"Навіщо знімати штани, якщо ти все одно сер*ш у штани? Вони вакцинувалися, щоб йти на карантин? А може вони переживають і просто беруть собі час для того, щоб вилетіти з країни? Не думали про це? Подумайте!" – сказав він.

Також він заявляв, що Україна має стати частиною єдиної держави із Російською Федерацією. За словами Киви, останні 8 років Росія нарощувала військовий потенціал, щоб тепер "диктувати умови" та забрати "своє" – всю територію України.

Нагадаємо, Ілля Кива заявив, що влада замовила його фізичну ліквідацію. Саме тому голова МВС України Денис Монастирський позбавив народного депутата права носити нагородну зброю, видану йому 2015 року.

Читайте також: