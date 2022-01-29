Політика
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі ❓ Чому помер Вірчис 👊 США відмовили Росії 📋 Як підготуватися до НС
СЬОГОДНІ Новини політики

Кива не воюватиме за Україну? Кличко змусив виправдовуватись нардепа з ОПЗЖ

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 січня, 22:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Депутат записав ролик із відповіддю
Ілля Кива (ліворуч) та Віталій Кличко (праворуч).
Ілля Кива (ліворуч) та Віталій Кличко (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко поставив питання, за кого воюватиме народний депутат від фракції ОПЗЖ Ілля Кива у разі можливого вторгнення Російської Федерації до України.

Про це він запитав в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером" на телеканалі Україна 24.

Реклама

"Якщо почнеться військова агресія, я як колишній солдат візьму автомат у руки і піду воювати. А в мене питання до вас: а за кого піде воювати Кива? Який вітає Путіна з днем народження і каже, що це великий правитель", – сказав Кличко.

Відповідь Киви

У свою чергу народний депутат Ілля Кива опублікував ролик, у якому відповів на слова Віталія Кличка.

"Поки готується моя вівсяна каша на молоці... я хотів би з вами обговорити той сюрреалізм, у якому ми живемо, в якому знищуються наші життя", – сказав він.

Він зазначив, що "ось цей весь вінегрет, бардак зжирає наше майбутнє".

Інші ситуації з Кивою

Нещодавно народний депутат Ілля Кива запитав, чому Верховну Раду закриють на карантин. За його словами, причина може бути зовсім не в COVID-19.

Реклама

"Навіщо знімати штани, якщо ти все одно сер*ш у штани? Вони вакцинувалися, щоб йти на карантин? А може вони переживають і просто беруть собі час для того, щоб вилетіти з країни? Не думали про це? Подумайте!" – сказав він.

Також він заявляв, що Україна має стати частиною єдиної держави із Російською Федерацією. За словами Киви, останні 8 років Росія нарощувала військовий потенціал, щоб тепер "диктувати умови" та забрати "своє" – всю територію України.

Нагадаємо, Ілля Кива заявив, що влада замовила його фізичну ліквідацію. Саме тому голова МВС України Денис Монастирський позбавив народного депутата права носити нагородну зброю, видану йому 2015 року.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Політика
Показати ще
Реклама
Останні новини
Пряма трансляція ukraine24
Doodle Сьогодні
29 січня. Ольга Навоя Токарчук. Рівно 60 років тому у польському Сулехові народилася "інопланетна письменниця" українського походження – володарка Нобелівської премії з літератури-2018…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Опитування
Влада
Візит Зеленського до Байдена у Вашингтон
Докладніше
Комаровський в темі
Який тест на COVID-19 надійніший
Думка Комаровського
Читати статтю
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Кейт Вінслет для LA Times
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Прийдешні події в сферах музики і кіно

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Політика
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти