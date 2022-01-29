Кива не будет воевать за Украину? Кличко вынудил оправдываться нардепа из ОПЗЖ

Депутат записал ролик с ответом

Илья Кива (слева) и Виталий Кличко (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко задался вопросом, за кого будет воевать народный депутат от фракции ОПЗЖ Илья Кива в случае возможного вторжения Российской Федерации в Украину.

Об этом он спросил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале Украина 24.

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"Если начнется военная агрессия, я как бывший солдат возьму автомат в руки и пойду воевать. А у меня вопрос к вам: а за кого пойдет воевать Кива? Который поздравляет Путина с днем рождения и говорит, что это великий правитель", – сказал Кличко.

Ответ Кивы

В свою очередь народный депутат Илья Кива опубликовал ролик, в котором ответил на слова Виталия Кличко.

"Пока готовится моя овсяная каша на молоке... я хотел бы с вами обсудить тот сюрреализм, в котором мы живем, в котором уничтожаются наши жизни", – сказал он.

Он отметил, что "вот этот весь винегрет, бардак сжирает наше будущее".

Другие ситуации с Кивой

Недавно народный депутат Илья Кива задался вопросом, почему Верховную Раду закроют на карантин. По его словам, причина может крыться вовсе не в COVID-19.

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"Зачем снимать штаны, если ты все равно ср*шь в штаны? Они вакцинировались, чтобы уходить на карантин? А может они переживают и просто берут себе время для того, чтобы вылететь из страны? Не думали об этом? Подумайте!" – сказал он.

Также он заявлял, что Украина должна стать частью единого государства с Российской Федерацией. По словам Кивы, последние 8 лет Россия наращивала военный потенциал, чтобы теперь "диктовать условия" и забрать "свое" – всю территорию Украины.

Напомним, Илья Кива заявил, что власть заказала его физическую ликвидацию. Именно поэтому глава МВД Украины Денис Монастырский лишил народного депутата права носить наградное оружие, выданное ему в 2015 году.

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