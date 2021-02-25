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Кіра Рудик: Вакарчук член партії, але зібрався їхати в турне

25 лютого, 13:55

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Вакарчук у партії продовжує виконувати ті ж завдання, що і інші члени політсили

Святослав Вакарчук після виходу з Верховної Радизалишається членом партії "Голос". Зараз же він зібрався у концертний тур.

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Про це розповіла в інтерв'ю Інтерфакс-Україна глава політичної сили Кіра Рудик.

За її словами, на сьогоднішній день Вакарчук залишається членом партії і продовжує виконувати ті ж завдання, що і інші однопартійці: відстоювати її репутацію, брати участь в голосуваннях, впливати на рішення партії через різні механізми і т.д.

Кіра Рудик визнала, що колишній їхній лідер не особливо часто з'являється у партійному офісі, пославшись нібито на карантинні обмеження. При цьому вона повідомила, що Вакарчук зібрався в концертний тур (раніше він навіть випустив першу пісню авторського проекту).

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"Святослав Вакарчук – співак, він збирається їхати у турне зі своїм новим проектом. Партія "Голос" – це структура, яка розвивається за національним планом "Голосу". Святослав є членом партії "Голос". На мою думку, неефективно зараз думати про минуле і про те, як могло б бути. Ми рухаємося далі з тими ресурсами, які зараз у нас є в наявності", – підкреслила глава партії.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 11 червня 2020 року Святослав Вакарчук заявив про складення депутатських повноважень, подавши заяву про це до Верховної Ради. Крім того, він звернувся до своїх недоброзичливців і попросив не чіпати його нинішню команду. Однак уже тоді деякі депутати від "Слуги народу" заявляли, що не підтримають його виходу з Ради, оскільки вважають, що він повинен до кінця відпрацювати свою каденцію.

18 червня Рада не підтримала складання ним депутатських повноважень, а наступного дня стало відомо про його вихід з фракції "Голос". Але вже 26 червня він домігся свого і на з'їзді партії був позбавлений депутатських повноважень. Тим не менш він залишається і надалі членом партії.

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голос Святослав Вакарчук Кіра Рудик
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