Кира Рудык: Вакарчук член партии, но собрался ехать в турне

Вакарчук в партии продолжает выполнять те же задачи, что и другие члены политсилы

Святослав Вакарчук после ухода из Верховной Рады остается членом партии "Голос". Сейчас же он собрался в концертный тур.

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Об этом рассказала в интервью Интерфакс-Украина глава политической силы Кира Рудык.

По ее словам, на сегодняшний день Вакарчук остается членом партии и продолжает выполнять те же задачи, что и другие сопартийцы: отстаивать ее репутацию, участвовать в голосованиях, влиять на решения партии через различные механизмы и т.д.

Кира Рудык признала, что бывший их лидер не особо часто появляется в партийном офисе, сославшись якобы на карантинные ограничения. При этом она сообщила, что Вакарчук собрался в концертный тур (ранее он даже выпустил первую песню авторского проекта).

"Святослав Вакарчук – певец, он собирается ехать в турне со своим новым проектом. Партия "Голос" – это структура, которая развивается по национальному плану "Голоса". Святослав является членом партии "Голос". По моему мнению, неэффективно сейчас думать о прошлом и о том, как могло бы быть. Мы движемся дальше с теми ресурсами, которые сейчас у нас есть в наличии", – подчеркнула глава партии.

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Как сообщали новости "Сегодня", 11 июня 2020 года Святослав Вакарчук заявил о сложении депутатских полномочий, подав заявление об этом в Верховную Раду. Кроме того, он обратился к своим недоброжелателям и попросил не трогать его нынешнюю команду. Однако уже тогда некоторые депутаты от "Слуги народа" заявляли, что не поддержат его уход из Рады, поскольку считают, что он должен до конца отработать свою каденцию.

18 июня Рада не поддержала сложение им депутатских полномочий, а на следующий день стало известно о его выходе из фракции "Голос". Но уже 26 июня он добился своего и на съезде партии был лишен депутатских полномочий. Тем не менее он остается и дальше членом партии.

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