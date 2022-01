Київ буде розграбовано? У Зеленського та Байдена "рознесли" інсайд CNN

Старший кореспондент американського телеканалу CNN Олександр Марквардт з питань національної безпеки заявив, що президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським попередив про можливе вторгнення РФ в Україну.

Про це, посилаючись на слова неназваного українського топчиновника, він написав у Twitter.

Марквардт додав, що таку інформацію отримав його колега Меттью Ченс. Російське вторгнення нібито тепер практично неминуче, "як тільки замерзне земля", Київ може бути "розграбований", РФ може спробувати його окупувати, тому потрібно "приготуватися до нападу", – розповів співрозмовник журналіста.

А російське вторгнення є зараз віртуально certain once the ground freezes, Biden said to Zelensky, a senior Ukrainian official told @mchancecnn . Kyiv повинен бути захищений," Російські зобов'язання можуть припустити, що це, preparation for impact, Biden said, згідно з цим офіційним.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров спростував заяву журналіста. За його словами, вона не відповідає дійсності.

"У соціальних мережах з'явилася інформація про зміст переговорів президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена з посиланням на нібито офіційного представника України. Ці повідомлення абсолютно не відповідають дійсності", – йдеться у повідомленні.

Никифоров додав, що коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін.

"Все решта – домисли та спекуляції. У цей неспокійний час просимо якомога відповідальніше ставитися до інформації та публікувати лише ретельно перевірені дані", – підсумував він.

Офіційний представник Ради національної безпеки США Емілі Хорн перепостила твіт Маркардта, заявивши, що дані журналістів є неправдивими.



"Це неправда. Президент Байден заявив, що існує реальна ймовірність того, що росіяни можуть вторгнутися в Україну в лютому. Раніше він заявляв про це публічно, і ми попереджали про це протягом декількох місяців. Повідомлення про щось більше або яке відрізняється від цього повністю хибні", – написала вона.

This is not true. President Biden said that there is a distinct possibility that the Russians could invade Ukraine in February. Він був передусім хлопець цього publicly & we have been warning про це для місяців. Reports anything more or different than that are completely false. https://t.co/chkFOhwWHn