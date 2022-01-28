Київ буде розграбовано? У Зеленського та Байдена "рознесли" інсайд CNN

В Офісі президента закликали відповідальніше ставитися до інформації

Володимир Зеленський (ліворуч) та Джо Байден (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Старший кореспондент американського телеканалу CNN Олександр Марквардт з питань національної безпеки заявив, що президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським попередив про можливе вторгнення РФ в Україну.

Про це, посилаючись на слова неназваного українського топчиновника, він написав у Twitter.

Реклама

Марквардт додав, що таку інформацію отримав його колега Меттью Ченс. Російське вторгнення нібито тепер практично неминуче, "як тільки замерзне земля", Київ може бути "розграбований", РФ може спробувати його окупувати, тому потрібно "приготуватися до нападу", – розповів співрозмовник журналіста.

А російське вторгнення є зараз віртуально certain once the ground freezes, Biden said to Zelensky, a senior Ukrainian official told @mchancecnn . Kyiv повинен бути захищений," Російські зобов'язання можуть припустити, що це, preparation for impact, Biden said, згідно з цим офіційним. - Alexander Marquardt (@MarquardtA) January 27, 2022

Реакція Офісу президента України

Прессекретар президента України Сергій Никифоров спростував заяву журналіста. За його словами, вона не відповідає дійсності.

Реклама

"У соціальних мережах з'явилася інформація про зміст переговорів президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена з посиланням на нібито офіційного представника України. Ці повідомлення абсолютно не відповідають дійсності", – йдеться у повідомленні.

Никифоров додав, що коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін.

"Все решта – домисли та спекуляції. У цей неспокійний час просимо якомога відповідальніше ставитися до інформації та публікувати лише ретельно перевірені дані", – підсумував він.

Реклама

Реакція Білого дому

Офіційний представник Ради національної безпеки США Емілі Хорн перепостила твіт Маркардта, заявивши, що дані журналістів є неправдивими.



"Це неправда. Президент Байден заявив, що існує реальна ймовірність того, що росіяни можуть вторгнутися в Україну в лютому. Раніше він заявляв про це публічно, і ми попереджали про це протягом декількох місяців. Повідомлення про щось більше або яке відрізняється від цього повністю хибні", – написала вона.

This is not true. President Biden said that there is a distinct possibility that the Russians could invade Ukraine in February. Він був передусім хлопець цього publicly & we have been warning про це для місяців. Reports anything more or different than that are completely false. https://t.co/chkFOhwWHn - Emily Horne (@emilyhorne46) January 27, 2022

Про що говорили Зеленський та Байден

Президент України провів другу з початку року телефонну розмову з президентом США. Український лідер висловив подяку Сполученим Штатам та особисто Джозефу Байдену за потужну та незмінну підтримку, а також за лідерство США у мобілізації світової спільноти для стримування російської агресії.

Як повідомили в Офісі президента, Зеленський також привітав коментар Байдена про важливість збереження дипломатичної присутності США в Україні та запевнив у подальшій стабільній роботі американського посольства у Києві.

Крім того, він подякував за допомогу, яку надають США у вигляді оборонної летальної зброї.

Президенти обговорили конкретні кроки з боку США щодо збільшення фінансової підтримки Україні як на двосторонній основі, так і шляхом залучення міжнародних фінансових організацій.

Під час розмови Зеленський та Байден також обговорили підсумки нещодавніх переговорів політичних радників у "нормандському форматі".

Читайте інші новини "Сьогодні":