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Київ буде розграбовано? У Зеленського та Байдена "рознесли" інсайд CNN

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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28 січня, 10:55
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В Офісі президента закликали відповідальніше ставитися до інформації
Володимир Зеленський (ліворуч) та Джо Байден (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський (ліворуч) та Джо Байден (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Старший кореспондент американського телеканалу CNN Олександр Марквардт з питань національної безпеки заявив, що президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським попередив про можливе вторгнення РФ в Україну.

Про це, посилаючись на слова неназваного українського топчиновника, він написав у Twitter.

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Марквардт додав, що таку інформацію отримав його колега Меттью Ченс. Російське вторгнення нібито тепер практично неминуче, "як тільки замерзне земля", Київ може бути "розграбований", РФ може спробувати його окупувати, тому потрібно "приготуватися до нападу", – розповів співрозмовник журналіста.

Реакція Офісу президента України

Прессекретар президента України Сергій Никифоров спростував заяву журналіста. За його словами, вона не відповідає дійсності.

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"У соціальних мережах з'явилася інформація про зміст переговорів президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена з посиланням на нібито офіційного представника України. Ці повідомлення абсолютно не відповідають дійсності", – йдеться у повідомленні.

Никифоров додав, що коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін.

"Все решта – домисли та спекуляції. У цей неспокійний час просимо якомога відповідальніше ставитися до інформації та публікувати лише ретельно перевірені дані", – підсумував він.

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Реакція Білого дому

Офіційний представник Ради національної безпеки США Емілі Хорн перепостила твіт Маркардта, заявивши, що дані журналістів є неправдивими.

"Це неправда. Президент Байден заявив, що існує реальна ймовірність того, що росіяни можуть вторгнутися в Україну в лютому. Раніше він заявляв про це публічно, і ми попереджали про це протягом декількох місяців. Повідомлення про щось більше або яке відрізняється від цього повністю хибні", – написала вона.

Про що говорили Зеленський та Байден

Президент України провів другу з початку року телефонну розмову з президентом США. Український лідер висловив подяку Сполученим Штатам та особисто Джозефу Байдену за потужну та незмінну підтримку, а також за лідерство США у мобілізації світової спільноти для стримування російської агресії.

Як повідомили в Офісі президента, Зеленський також привітав коментар Байдена про важливість збереження дипломатичної присутності США в Україні та запевнив у подальшій стабільній роботі американського посольства у Києві.

Крім того, він подякував за допомогу, яку надають США у вигляді оборонної летальної зброї.

Президенти обговорили конкретні кроки з боку США щодо збільшення фінансової підтримки Україні як на двосторонній основі, так і шляхом залучення міжнародних фінансових організацій.

Під час розмови Зеленський та Байден також обговорили підсумки нещодавніх переговорів політичних радників у "нормандському форматі".

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