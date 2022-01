Киев будет разграблен? У Зеленского и Байдена "разнесли" инсайд CNN

Старший корреспондент американского телеканала CNN Александер Марквардт по вопросам национальной безопасности заявил, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предупредил о возможном вторжении РФ в Украину.

Об этом, ссылаясь на слова неназванного украинского топ-чиновника, он написал в Twitter.

Марквардт добавил, что такую информацию получил его коллега Мэттью Ченс. Российское вторжение якобы теперь практически неизбежно, "как только замерзнет земля", Киев может быть "разграблен", РФ может попытаться его оккупировать, поэтому нужно "приготовиться к нападению", рассказал собеседник журналиста.

A Russian invasion is now virtually certain once the ground freezes, Biden said to Zelensky, a senior Ukrainian official told @mchancecnn . Kyiv could be sacked," Russian forces may attempt to occupy it, prepare for impact, Biden said, according to this official.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг заявление журналиста. По его словам, оно не соответствует действительности.

"В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.

Никифоров добавил, что корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон.

"Все остальное – домыслы и спекуляции. В это беспокойное время просим как можно более ответственно относиться к информации и публиковать только тщательно проверенные данные", – подытожил он.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн перепостила твит Маркардта, заявив, что данные журналистов неправдивы.



"Это неправда. Президент Байден заявил, что существует реальная вероятность того, что россияне могут вторгнуться в Украину в феврале. Ранее он заявлял об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличающемся от этого полностью ложны", – написала она.

This is not true. President Biden said that there is a distinct possibility that the Russians could invade Ukraine in February. He has previously said this publicly & we have been warning about this for months. Reports of anything more or different than that are completely false. https://t.co/chkFOhwWHn