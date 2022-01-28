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Киев будет разграблен? У Зеленского и Байдена "разнесли" инсайд CNN

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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28 января, 10:55
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В Офисе президента призвали более ответственно относится к информации
Владимир Зеленский (слева) и Джо Байден (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский (слева) и Джо Байден (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Старший корреспондент американского телеканала CNN Александер Марквардт по вопросам национальной безопасности заявил, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предупредил о возможном вторжении РФ в Украину.

Об этом, ссылаясь на слова неназванного украинского топ-чиновника, он написал в Twitter.

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Марквардт добавил, что такую информацию получил его коллега Мэттью Ченс. Российское вторжение якобы теперь практически неизбежно, "как только замерзнет земля", Киев может быть "разграблен", РФ может попытаться его оккупировать, поэтому нужно "приготовиться к нападению", рассказал собеседник журналиста.

Реакция Офиса президента Украины

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг заявление журналиста. По его словам, оно не соответствует действительности.

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"В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.

Никифоров добавил, что корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон.

"Все остальное – домыслы и спекуляции. В это беспокойное время просим как можно более ответственно относиться к информации и публиковать только тщательно проверенные данные", – подытожил он.

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Реакция Белого дома

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн перепостила твит Маркардта, заявив, что данные журналистов неправдивы.

"Это неправда. Президент Байден заявил, что существует реальная вероятность того, что россияне могут вторгнуться в Украину в феврале. Ранее он заявлял об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличающемся от этого полностью ложны", – написала она.

О чем говорили Зеленский и Байден

Президент Украины провел второй с начала года телефонный разговор с президентом США. Украинский лидер выразил благодарность Соединенным Штатам и лично Джозефу Байдену за мощную и неизменную поддержку, а также за лидерство США в мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии.

Как сообщили в Офисе президента, Зеленский также приветствовал комментарий Байдена о важности сохранения дипломатического присутствия США в Украине и заверил в дальнейшей стабильной работе американского посольства в Киеве.

Кроме того, он поблагодарил за помощь, которую оказывают США в виде оборонительного летального оружия.

Президенты обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украине: как на двусторонней основе, так и путем привлечения международных финансовых организаций.

В ходе разговора Зеленский и Байден также обсудили итоги недавних переговоров политических советников в "нормандском формате".

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