"Кажется, я знаю, чего он хочет": Зеленский предрек Путину поражение на Донбассе

В 2014 году Россия не смогла захватить юго-восток Украины, а теперь Путину точно ничего не светит

Президент Владимир Зеленский знает о планах российского лидера Владимира Путина по захвату всего Донбассу, но уверен, что у России ничего не получится. Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro, текст которого опубликован на сайте ОПУ.

Реклама

На вопрос журналиста, хочет ли хозяин Кремля забрать Донбасс в Россию, а аннексировав целиком, он ответил: "Мне кажется, я знаю, чего он хочет, но я не хотел бы его подталкивать".

"Потому что всегда есть надежда на один процент, что он этого не желает. Или даже если и хочет, то не сделает. Мы слышали эту риторику, что он возьмет весь Донбасс. Но вы должны знать наш народ, и я хотел бы, чтобы вы понимали меня: мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило. И это очень важно понимать. Поэтому, я очень надеюсь, что они не пойдут дальше, на эскалацию. Ибо, как я уже говорил, это будет проигрыш для всех. И исторически, прежде всего, для них. Потому что мы – на своей земле", – заявил Зеленский.

Как мы уже писали, спикер Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник главы ОПУ Алексей Арестович тоже уверен, что России ничего не светит в случае нападения на Украину.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама