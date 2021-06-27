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Кандидати у канцлери ФРН не бачать Україну в ЄС і НАТО: що вони відповіли Зеленському

27 червня 2021 15:43

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Один з німецьких політиків виключив можливість постачання Німеччиною зброї Україні для протистояння Росії на Донбасі

Кандидати у канцлери Німеччини. Фото: REUTERS / Christian Mang

Кандидати у канцлери Німеччини. Фото: REUTERS / Christian Mang

Кандидати на пост канцлера Німеччини дали зрозуміти, що на сьогодні немає передумов для членства України в ЄС і НАТО, особливо на тлі воєнного конфлікту на Донбасі. Так вони прокоментували відеозвернення президента Володимира Зеленського.

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DW пише, що перед дискусією кандидатам у канцлери показали відеозвернення Зеленського, в якому він запитав німецьких політиків, "чи не час від дипломатичного ігнорування перейти до чітких відповідей, умов, кроків і термінів" щодо членства України в ЄС.

Представник Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет і кандидат від Соціал-демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц сказали, що не можуть робити заяв з питання про вступ України в ЄС і НАТО.

"Таке можна легковажно пообіцяти. Втім, реальність виглядає інакше", – сказав Лашет.

Він вважає за необхідне, щоб на сході України дотримувалися таких самих правових норм, що і в Західній Європі. Також політик виключив можливість постачання німецької зброї Україні.

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Шольц, зі свого боку, вважає, що ЄС потрібно звернутися спочатку до внутрішніх реформ, а членство України в НАТО поки що навіть не обговорюється.

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А ось кандидатка від "Зелених" Анналена Бербок закликала владу Німеччини допомогти Україні в розмінуванні Донбасу.

"Нам ясно, що ми несемо відповідальність перед Україною", – сказала вона.

Як повідомляли новини "Сьогодні", кандидати на місце Меркель пригрозили Путіну зупинкою "Північного потоку – 2". Армін Лашет і Олаф Шольц готові захищати інтереси України у питанні російського газопроводу.

Дивіться відеозвернення Зеленського до кандидатів у канцлери:

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